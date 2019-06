Meripelastaja: ”Yleisimmät merihädät ovat karilleajo, palo tai moottorin sammuminen”

– Parhaimmat pelastusliivit ovat ne, jotka ovat päällä, toteaa meripelastaja Jessica Nieminen.

Myös turistiveneeseen astuessa liivien sijainti on hyvä tietää, vaikka niitä ei pidettäisi päällä. Lisäksi ulospääsytie on oltava matkustajan tiedossa, ja henkilökuntaa on aina kuunneltava kriisitilanteessa.

Maalaisjärkeä pitää toki käyttää myös omassa veneessä. Liian vahvat juomat on syytä jättää rantaan.

– Ja jos kipparille tapahtuu jotain, jonkun toisen pitää tietää miten pysäyttää vene, hälyttää apua ja kertoa sijainti. Hätätilanteessa saa käyttää mitä tahansa laituria, jotta pääsee maihin, muistuttaa Nieminen.

Suuronnettomuuksia harjoitellaan

Vaikka Ruotsissa ei ole tapahtunut Tonavan turman tapaista tragediaa viime aikoina, meripelastus harjoittelee myös suurempien onnettomuuksien varalle. Harjoituksia järjestetään eri viranomaisten kesken, ja suurimmat haasteet liittyvät viestintään.

– Jos on vaikka 15 auttavaa venettä paikalla, on haaste saada kommunikaatio siinä niiden välillä toimimaan. Se on usein se vaikea pala, kertoo Nieminen.