Mervi Junkkosen videoinstallaatio yksi Liljevalchsiin valituista

Liljevalchsin saleissa on seuraavat 10 viikkoa esillä laaja poiminta taiteesta, jota Ruotsissa tehdään. Kevätsalonkiin tuli kaikkiaan 3000 anonyymiä hakemusta, joista jury on valinnut mukaan 330 teosta. Yksi niistä on uppsalalaisen Mervi Junkkosen videoinstallaatio ”In Plain Sight”.

