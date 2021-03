Metsäsuomalaiset perustivat oman poliittisen etujärjestön

Metsäsuomalaisten etujärjestö Ruotsissa haluaa erottua ruotsinsuomalaisten joukosta.

– Parhaillaan hukumme ruotsinsuomalaisten ryhmään ja meidän on vaikea saada omaa ääntämme kuuluville, sanoo Niclas Persson Tenhuinen, Förbundet Skogsfinnarnas Intressen i Sverige -järjestön varapuheenjohtaja.

Asialistalta löytyy muun muuassa vuoden 2017 nimilaki, joka tekee mahdottomaksi omien suomalaisten sukunimien takaisin ottamisen,

– Monet haluavat nimensä takaisin, mutta ehtona on, että sukunimi on ollut käytössä neljä sukupolvea aikaisemmin. Se on meille liian lyhyt aika.

Järjestö haluaa myös toimia lausuntoja antavana tahona esimerkiksi kansallisten vähemmistöjen sortoa tutkivalle totuuskomissiolle.

Värmlannin suomen kielen hävittäminen selvitettävä

Järjestön mukaan myös suomen kielen pois kitkemisestä Värmlannissa 1900-luvulla on tärkeää käydä keskustelua, sillä kieli oli käytössä lähes 400 vuotta,

– Me olemme menettäneet kielemme, ja sen myötä myös suuren osa identiteettiämme, lisää Persson Tenhuinen.