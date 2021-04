Mielekästä tekemistä talleilla

– Hevostalli on unelmatyöpaikkani, kertoo Nina Saarilehto, joka työskentelee kolme päivää viikossa tyresöläisellä ratsastustallilla, TYDA:n päivätoimintakeskuksesta tulevassa ryhmässä.

Nyt ryhmän arki on tallennettu myös selkokielikirjaan: Välkommen till Ridskolan eli Tervetuloa hevostalleille. Kirjan kuvat on ottanut valokuvaaja Erja Lempinen, joka on innokas hevosharrastaja. Hän kertoo kirjan ideasta:

– Me halusimme kertoa tallista, hevosista ja ratsastuksesta, siitä kuinka talli voi olla niin antoisa paikka niin erilaisille ihmisille. Ja myös ihmisille, joilla on toimintavariaatioita, tämä on oiva työpaikka.

Videolla Erja Lempinen kertoo enemmän kirjan teosta, ja kuulemme myös millaista hevostalleilla työskentely on ja mitä siellä käytännössä tehdään.