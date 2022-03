Ministeri koronakriisin opeista pohjoisen rajalla: ”Ennakointia ja valmistelua pitää parantaa”

Ruotsin siviiliministeri Ida Karkiainen (S) ja Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (SDP) keskustelivat pohjoismaisen yhteistyön suuntaviivoista äskettäin Torniossa.

Mikä ministeritasolla on viesti Tornion–Haaparannan ihmisille, jotka ovat huolissaan siitä, että raja voisi mennä uudestaan kiinni tai että yhteistyö ja arki eivät palaakaan normaaleiksi?

– Viesti on se, että tästä koronakriisistä pitää oppia. Tästä pitää oppia se, että ennakoimme paremmin, valmistelemme paremmin, Skinnari sanoo.

Kestävän kehityksen investointeja

Pidemmällä tähtäimellä yhteistyötä tarvitaan, jotta Ruotsin, Suomen ja Norjan pohjoisosien investoinnit eivät tyssää. Yhteinen nimittäjä on kestävä kehitys.

– Ennen muuta nyt on toteutettava vihreä siirtymä. Se on kiireisin tehtävä niin Ruotsin kuin Suomenkin pohjoisosassa, sanoo siviiliministeri Karkiainen.

Kyse on hänen mukaansa työpaikoista, mutta myös sen ympärille rakennettavasta yhdyskunnasta.

– Ihmisten on muutettava tänne. Yhteiskuntaa on rakennettava isommalle joukolle ihmisiä kuin täällä on nyt. Se meidän on tehtävä yhteisvoimin, Karkiainen sanoo.