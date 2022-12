Minnan 1-vuotias tytär ei saanut esikoulupaikkaa: ”Yllättävä tilanne”

Vällingbyssä sijaitseva suomenkielinen esikouluosasto on täynnä, mikä vaikuttaa moneen jonossa olevaan perheeseen. Uutisten saamien tietojen mukaan 5-8 lasta on jonossa esikouluun.

Minna, jonka vanhempi lapsi käy esikoulua, sai hiljattain tietää, että paikat ensi vuoden alussa ovat täynnä. Päätös tuli yllätyksenä.

– Ensimmäisen lapsen kanssa ei ollut mitään suurempaa ongelmaa. Esikouluun oli jonoa myös silloin, mutta saimme paikan. Ajateltiin, että toisen lapsen kanssa olisi helpompaa, koska on myös ”syskonförtur”, mutta ei se ollutkaan niin helppoa.

”Vanhempien vastuu ei riitä”

Toinen jonossa oleva vanhempi on Touko. Hänen lapsensa aloittaa esikoulun elokuussa ensi vuonna. Jos lapsi ei saa paikkaa, suomen kielen vastuu kasaantuu hänen mukaansa vanhemman hartioille.

– Paras ratkaisu olisi se, että lisättäisiin paikkoja ja suomenkielistä pedagogiikkaa.

”Kunnalla ei ole kiinnostusta tehdä asialle mitään”

Minnan nuorempi lapsi joutuu nyt aloittamaan ruotsinkielisen esikoulun, mutta vielä on epäselvää jos hän tulee saamaan äidinkielen tukea.

– On vaikea järjestää käytännön asioita, kun on kaksi eri päiväkotipaikkaa. Haasteita on viemisessä ja hakemisessa. Ollaan vähän hämillämme, koska emme tiedä mitä tehdä, sanoo Minna ja jatkaa:

– Toivoisin että kunta edes yrittäisi tehdä asialle jotain. Jos tämä tilanne ei parane, teen ilmoituksen Skolinspektioniin, jolla on valvova rooli.