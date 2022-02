Sekä Emma Yrjaksella että Olli Buchtilla on toinen vanhemmista Suomesta. Heille tärkeä syy suomen kielen oppimiseen on se, että he haluavat ymmärtää Suomessa asuvia sukulaisiaan. Ruotsinsuomalaisesta identiteetistä on tullut entistä tärkeämpi Emmalle.

– Mitä vanhemmaksi tulen, sitä tärkeämmät ovat suomalaiset juureni. En ole vain ruotsalainen.

Opintopiirissä ei vain opita suomea, vaan siellä puhutaan myös ruotsinsuomalaisesta kulttuurista ja asioista jotka ovat erityisiä, kertoo Olli.

– Niitä ovat pienet kulttuuriin liittyvät asiat, kuten vihdankäyttö saunassa, karjalanpiirakoiden syöminen ja se, että on hieman hulluna Muumipeikkoon.

Videossa kuulet lisää siitä, miksi Onni ja Emma opiskelevat suomen kielen alkeita. Lisää nuorien ruotsinsuomalaisten identiteetin pohtimisesta näet ohjelmassamme 15 minuter från Uutiset sunnuntaina 20.2.