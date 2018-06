Monen lajin mestari

Meeri Bodelid syntyi Suomen Tornionlaaksossa 1943. 19-vuotiaana hän muutti Ruotsiin ja on urheillut Ruotsin väreissä siitä saakka.

Ensimmäiset hiihtokilpailunsa Bodelid hiihti kuusivuotiaana, viimeisimmät tänä vuonna Italiassa. Hän on siis – tähän mennessä – hiihtänyt kilpaa 68 vuotta.

Talvet ladulla, kesät satulassa

Eikä siinä kaikki. Bodelid on paitsi osallistunut kolmiin talviolympialaisiin, voittanut Vasa-hiihdon kahdesti ja ollut myös ensimmäinen nainen kautta aikojen, joka edusti Ruotsia pyöräilyn MM-kisoissa. Vuosi oli 1971. Yhteensä hän on osallistunut yli 1 700 urheilukilpailuun: hiihdon ja pyöräilyn lisäksi Bodelid on menestynyt myös maratonjiuoksussa sekä triathlonissa.

Taistelua myös tasa-arvoasioissa

Ja ura jatkui siihen malliin, että mitaleja tippui tasaiseen tahtiin. Kokoelmissa niitä on nyt 47 kilon edestä, mikä on pari kiloa enemmän kuin mitä Bodelidilla itsellään on painoa. Meeri Bodelid on myös aina taistellut tasa-arvon puolesta urheilussa.

– Paljon on tapahtunut minun urheilu-urani aikana, mutta paljon on vielä jäljellä. 80-luvun alussa aloimme muutaman naisen voimin järjestää naisten hiihtokilpailuja, ja saimme monet innostumaan urheiluista. Sen jälkeen naisille on tullut omia kilpailuja monissa lajeissa.

Kuumalle kadulle jäitä hattuun

Tukholman maratonille osallistuville hän on pari vinkkiä luvatun hellesään varalta: laita kirjaimellisesti jäitä hattuun tai ainakin kastele päähineesi kylmällä vedellä.

– Varmaan on kuuma ja siihen tulee varautua. Hyvä sukat, ehkä kaksi paria ohkaisia sukkia, etteivät jalat mene rakoille ja ehdottomasti käytetyt jalkineet, ei missään nimessä uusia kenkiä jalkaan. Maraton on pitkä matka.

Entä tekeekö mestarin itsensä mieli vielä mukaan?

– Ei tee. Minä olen maratonini juossut, Meeri Bodelid nauraa.