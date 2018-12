Kirkko tarjoaa joulupöydän yksinäisille

Tukholman suomalaisessa kirkossa vietetään kiireisiä aikoja ennen joulua. Moni haluaa ilmoittautua seurakunnan tarjoamaan jouluaaton ruokailuun, johon hakeutuvat kodittomien ja varattomien lisäksi myös yksinäiset ihmiset.

– Tänne tulee etenkin vanhempia, 1940-luvulla tänne muuttaneita, jotka ovat ehtineet olla jo toista kymmentä vuotta eläkkeellä. He ovat suurin yksinäisyyttä tunteva ryhmä. He eivät jaksa matkustaa lasten ja sukulaisten luo Suomeen tai Ruotsiinkaan. Tänne he ovat lämpimästi tervetulleita, diakoni Eila Kastu kertoo.

Joulupöytä täynnä

Suomalaisesta seurakunnasta kerrotaan, jouluruokailuun on tulossa 130 ihmistä. Halukkaita olisi ollut vähintään kaksinkertainen määrä, mutta paikkoja ei ole enempää. Jouluruokailuun ilmoittautuneiden joukosta on kutsuttu seurakunnan uusiksi jäseniksi noin sata henkilöä.

Kastu muistuttaa, että vaikka satumaista lapsuudenjoulua ei vietäkään, sitä ei tarvitse hävetä.

– Jo puhelimessa kerromme heille, että on muitakin tapoja viettää joulua. Sen ei tarvitse olla se lapsuuden joulu.