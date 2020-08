Museoiden taloustilanne edelleen tiukka

Monet Ruotsin museot, varsinkin suurkaupunkialueilla sijaitsevat, sulkivat ovensa keväällä, mutta päättivät avata ne kesäksi. Yksi näistä on Ruotsin kansallismuseo Tukholmassa, jossa juhannusviikon jälkeen nähtiin hienoinen kävijämäärän kasvu, vaikka kävijöitä onkin ollut vain noin kolmannes kesään 2019 verrattuna:

– Kävijämäärät ovat vakiintuneet ja ovat nyt suunnilleen tuhannen molemmin puolin, kertoo Kansallismuseon pääjohtaja Susanne Petersson.

Turisteja myös ulkomailta

Keskusliitosta Sveriges Museer kerrotaan, että Ruotsin museoiden kesä on ollut vierailijoiden osalta varovaisen positiivinen. Alkukesästä tehndyn kartoituksen mukaan yli puolet ruotsalaisista vastasi haluavansa vierailla museoissa kesällä.

Myös ulkomaiset turistit ovat löytäneet avoinna oleviin museoihin:

– Suurin osa kävijöistä on kotimaisia, mutta itse asiassa turisteja on enemmän kuin mitä me arvelimme siinä vaiheessa kun teimme päätöksen avata museo uudestaan, Petersson kertoo.

Keskusliiton mukaan Ruotsin museoiden tilanne on parempi kuin museoalan tilanne kansainvälisesti.

Videolla Kansallismuseon pääjohtaja Susanne Peterssonin koko haastattelu sekä lyhyt kysely Tukholman Kungsträdgårdenissa, jossa kaupunkilaiset kertovat ovatko he vierailleet museossa tänä kesänä. Valitettavasti videosta puuttuu tekstitys.