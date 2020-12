Joulumatkailija toi Suomeen brittivariaation koronaviruksesta

Herkemmin leviävää brittivariaatiota koronaviruksesta löytyi Ruotsista ennen joulua. Ja Suomessa ensimmäinen tapaus todettiin puolestaan joulunpyhinä, kun viruksen kantaja tuli Iso-Britanniasta Kymenlaaksoon.

– Oleellista oli selvittää kaikki tämän henkilön vaikutuspiirissä olleet, ettei tautia meidän tietämättämme pääse tulemaan lisää. Sellaisia, jotka brittivariaatiota kantavat, voi olla toki muitakin, kommentoi Kymsoten infektioylilääkäri Risto Pietikäisen Kouvolan Sanomille.

Päivitys kello 16.40:

Myös Varsinais-Suomessa on todettu tämän uuden ja herkemmin tarttuvan koronaviruksen muunnos. Sen aiheuttama infektio on todettu yhdellä henkilöllä, ja taudinjäljityksessä on onnistuttu hyvin, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala Ylen artikkelissa.

Suomessa on myös yksi tapaus Etelä-Afrikasta löytynyttä uutta viruslinjaa.

Eli yhteensä kolmella matkailijalla on nyt todettu koronaviruksen muunnos.