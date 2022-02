Tornionlaakson teatteri palasi näyttämölle: Lavastukseen kuuluvat oikea jää ja lumi

Myrskyssä leppään -näytelmän lavastukseen kuuluvat oikea jää ja lumi. Näytelmä esitetään nimittäin Tornionjoella. Esitys kertoo kolmesta voimakkaasta Norbottenissa elävästä naisesta, Tornionlaakson teatterin johtaja Erling Fredriksson kertoo.

– Se kuvaa näitä naisia, jotka ovat tehneet mahtavan työn naisten oikeuksien eteen. Esitys käsittelee heidän elämäänsä ja miten tärkeää oikeudet ovat tulevaisuudelle.

Pandemia on ollut Tornionlaakson teatterille vaativaa aikaa, mutta toimintaa ollaan rajoituksista huolimatta pystytty pitämään yllä.

-Just tämä epävarmuus on kauhean haastava, mutta meilllä on kuitenkin ollut tuuri. Lasten esityksillä ollaan pystytty kiertämään niiden kanssa. Ruotsissahan koulut ovat pitäneet auki.

Pandemia on kuitenkin Erlingin mukaan ollut opetusprosessi, ja vaikeuksista on syntynyt myös uusia oivalluksia.

– Käytetään digitaalisia välineitä paljon enemmän nyt. Sehän on hyvä teatterille, jolla on yleisö koko Ruotsissa.