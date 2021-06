Näillä papereilla pääset Suomeen

Varustamoissa on huomattu, että monelle matkustajalle on varsin epäselvää mitä maahan pääsemiseksi vaaditaan. Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg sanoo, että Suomeen pääsemiseksi tarvitaan nyt korkeintaan kolme vuorokautta vanha negatiivinen koronatesti tai todistus, josta ilmenee että matkustaja on sairastanut koronan viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Näin siis Ruotsista Suomeen. Suomesta Ruotsiin tulijoilta ei enää vaadita todistuksia.

Suomen kansalaiset pääsevät aina Suomeen

Vaikka Suomen kansalaiset pääsevät aina Suomeen, kansalaisuus on kyettävä todistamaan rajalla. Siihen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse voimassa olevaa suomalaista henkilökorttia tai passia. Riittää, että ilmoittaa henkilötunnuksensa.

Säännöt muuttuvat

Myös lentomatkustajilta vaaditan negatiivinen koronavirustestitulos tai rokotetodistus. Tai jos on sairastanut koronan viimeisen puolen vuoden aikana, voi siitä esittää lääkärintodistuksen maahan pääsemiseksi.

Joitain poikkeuksia sääntöihin kuitenkin on, ja säännöt kannattaa aina tarkistaa matkayhtiön sivuilta, etenkin kun niihin saattaa tulla muutoksia.

Päivitys: Huomisesta 8. kesäkuuta alkaen varustamot sekä Finnair hyväksyvät matkustajikseen henkilöt, jotka ovat saaneet yhden koronarokotuksen WHO:n tai EU:n hyväksymällä rokotuksella vähintään kolme viikkoa aikaisemmin. Todistuksesta tulee käydä ilmi rokotetun nimi, syntymäaika, rokotusaika ja paikka, rokotteen nimi sekä todistuksen myöntävä taho.