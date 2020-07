Naisiiin kohdistuvien pahoinpitelyrikosten määrä nousi

Yli 18-vuotiaisiin naisiin kohdistuvia pahoinpitelyrikoksia on ilmoitettu tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 14 100, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Vain noin yhdessä tapauksesta viidestä tekijä on ollut naiselle tuntematon.

Pahoinpitelyjen suuri määrä on huomattu eri toimijoiden parissa, ja esimerkiksi Göteborgissa sijaitseva suomenkielinen turvakoti Piilopirtti on saanut paljon yhteydenottoja. Piilopirtti on yhdistys, joka antaa suojaa naisille, tytöille ja lapsille, joiden on pakko paeta kodistaan väkivallan ja uhkauksien vuoksi.

– Paikat ovat olleet melkein koko ajan täynnä, toteaa Piilopirtin Elice Karlsson.

Hän kertoo turvakodin paikkojen myös vähentyneen, pandemian takia, kahdella.

Videon uutisjutussa Elice Karlssonin koko haastattelu.

Myös soittoja enemmän

Kansallinen tukipuhelin Kvinnofridslinjen on saanut enemmän yhteydenottoja viime vuoteen verrattuna, ja nyt heille tulee keskimäärin 130 puhelua päivässä.

Kvinnofridslinjen tarjoaa tulkin välityksellä tukea myös suomeksi. Muutaman minuutin odotukseen tulee silloin varautua, sillä tulkki liitetään etänä keskusteluun vasta puhelun aloituksen jälkeen.