”Ne on ne pienet menot, ei ne suuret tulot”

– Maalaiselämä on sitä, mitä minä olen aina halunnut. Sen ymmärsi vasta sitten kun sen sai.

Katri Sakki on runoilija ja laulunsanoittaja joka on osallistunut muun muuassa Sisuradion Musalistaan.

Katri on kotoisin Kouvolan ulkopuolelta, mutta muutti 19-vuotiaana Ruotsiin, mistä hän löysi heti töitä kampaamosta.

Pian sen jälkeen hän perusti oman kampaamon, jota hän pyöritti yli kolmekymmentä vuotta.

Ulkosaunassa omat löylyt lyödään. Foto: Soili Huokuna / SVT

Jätti kaupunkielämän

Katri Sakki on aina ollut tottunut Tukholman hektiseen elämään. Vasta myöhemmin hän huomasi, ettei hänen unelmansa vielä olleet toteutuneet.

– Se oli taisteluelämää. Kun tänne muuttaessahan kelläänhän meillä ei ole mitään. Sitten lapset kasvoi ja tuli lapsenlapset. Selkä meni rikki ja sen sen jälkeen tuli pikku masennus. Ei tiennyt mitä tekisi, kun joutui hidastamaan vauhtia, Katri myöntää.

– Sitten kaikessa huonossa on hyvää. Ymmärsin, että ai hitsi kun on kivaa! Minä olen muuttanut kesämökille. Se on parasta mitä omassa elämässäni olen tehnyt.

Ei ollut vaikeata

Katri toteutti unelmansa ja teki täydellisen elämänmuutoksen. Sundbyberg Tukholman kupeella vaihtui Bålstaan Upplannissa.

Katrin mökki sijaitsee metsässä. Foto: Soili Huokuna

– Sanoit, että olisi ehkä pitänyt tehdä aikaisemmin se elämänmuutos. Miten se käytännössä sitten järjestyi?

– Ei se oikeastaan ollut vaikeata. Kaikki mitä elämässä on tehnyt on johtanut siihen, mikä on nyt. Ei mitään katumista tai sellaista. Minkä takia roikkuu jossain työssä, mistä ei tykkää? Tämä nyt ei tarkoita vaan minua, vaan yleensäkin, jos on mahdollisuus vaihtaa sellaseen mistä tykkää?