”Niinistön ulkopoliittinen linja vetosi äänestäjiin yli puoluerajojen”

Istuva presidentti Sauli Niinistö on voittamassa presidentinvaalit selvällä enemmistöllä jo ensimmäisellä kierroksella. Yle Uutisten Pohjoismaiden kirjeenvaihtajana toimiva ja pitkän uran poliittisena toimittaja tehnyt Riikka Uosukainen arvioi Niinistön ulkopoliittisen linjan toimivan suomalaisille yli puoluerajojen.

– Niiinistön ylivoima kertoo siitä, että hän on saanut kannatusta koko maasta. Hänen taakseen on siirtynyt eri puolueiden kannattajia. Suomalaiset ovat olleet tyytyväisiä siihen ulkopolitiikan linjaan, jota Niinistö on ajanut. Ja tuloksen perusteella se sopii äänestäjille oikealta vasemmalle. Näissä vaaleissa korostui se, että tämä on henkilövaali, eli äänestäjät eivät situoudu puolueisiin. Se näkyy erityisesti vasemmistoehdokkaiden heikossa kannatuksessa, Uutisten vaaliasiantuntija Riikka Uosukainen kommentoi ja jatkaa:

– Merkityksellisistä on ollut myös Niinistön aktiivisuus tavata suurvaltojen johtajia, Venäjä-suhteiden hoitaminen ja varovainen Nato-kanta, jossa hän haluaa kuulla kansanäänestyksen tuloksen.