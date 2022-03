Niinistö puhui Putinin ja Zelenskyn kanssa

– En usko, että Suomella on varsinaisesti mitään erityisasemaa Venäjän ja lännen välisessä diplomatiassa. Kanava Niinistön kautta Venäjän johtoon on yksi väylä monien muiden rinnalla, Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma toteaa.

Viime kuukausina Niinistö on käynyt lukuisia korkean tason puhelinkeskusteluja. Hän myös tavannut sekä Venäjän että Yhdysvaltojen johtajat kasvotusten. Perjantaina Niinistö puhui Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn kanssa.

Vaikka Suomella ei olisikaan erityisasemaa, suurvaltajohtajat – Putin ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden etunenässä – kunnioittavat virkaveljään.

– Siltä se näyttää. Geostrateginen asema Pohjois-Euroopassa tekee Suomesta kiinnostavan. Lisäksi Niinistö on ollut virassa pitkään ja tottunut toimimaan Washingtonin ja Moskovan välissä, Aunesluoma luonnehtii.

Henkilösuhteilla on merkitystä. Biden, Niinistö ja Putin ovat konkaripoliitikkoja.

– He edustavat laajasti ottaen vastaavaa elämänkokemusta ja kuuluvat samaan sukupolveen.

Aunesluoma arvioi, että Niinistön aktiivisuudessa on kyse sekä Ukrainan konfliktista että Suomen omasta tilanteesta. Turvallisuuspoliittisesti Suomi on ottanut aimo harppauksia kohti Yhdysvaltoja ja Natoa.

– Venäjä on ollut aikaa hiljaa siitä muutoksesta. Tässä mielessä on loogista myös, että Niinistö haluaa kuunnella, mitä venäläisillä, Putinilla mahdollisesti on sanottavaa.

Myös talouskysymykset ovat tärkeitä.

– Sanktio- ja vastasanktiotilanne on osa akuuttia konfliktia, ja se on ulottuvuus, joka on huomioitava myös presidenttitason keskusteluissa. Suomen taloudellinen asema aika omintakeinen. Suomalaisilla yrityksillä on isoja investointeja Venäjällä.

On olemassa vaara, että Venäjä hyödyntää diplomatiaa aseena.

– Venäjä voi käyttää yhteyksiä ja aktiivisuutta myös oman propagandansa välineenä, näyttääkseen omaa neuvotteluhalukkuuttaan, ja sitten osoittaa, kuinka ne neuvottelut eivät etene, koska lännessä ei tulla riittävästi vastaan, Aunesluoma toteaa.