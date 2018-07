Nora Korhonen joutuu nukkumaan jo iltakuudelta

71-vuotias Nora Korhonen asuu Väsbygårdenin vanhustenkodissa Vallentunassa, Tukholman pohjoispuolella. Kodissa asuu 12 vanhusta, muun muassa Noran afasiaa sairastava mies. Kahdesta kolmeen alihoitajaa työskentelee osastolla. Koska työaika loppuu klo 21, niin se tarkoittaa että ehtiäkseen hoitaa kaikkien asukkaiden ilta-askareet, Nora mukaan hänet on joskus autettu sänkyyn jopa ennen klo 18.

– Ei mulla henkilökuntaa mitään vastaan ole, mutta kunta voisi antaa vähän enemmän rahaa vanhustenhoitoon. Tehkää jotain, me olemme vanhoja ihmisiä ja tarvitsemme parempaa hoitoa ja enemmän henkilökuntaa, Nora vaatii.

Kunnan mukaan resurssit ovat kohdallaan

Vallentunan kunnan vanhustenhoidosta vastaava Helena Jernberg ei halua kommentoida yksittäistä tilannetta, mutta vakuuttaa että mitään resursseja ei ole karsittu.

– Jos tilanne kuitenkin on kuten se on tässä kuvailtu, niin se pitää ilman muuta tarkastaa. Meillä on ne resurssit jotka meille on annettu.

Onko Väsbygårdenissa sitten tarpeeksi resursseja?

– Sitä pitää katsoa.

Onko kohtuullista että 71-vuotias joutuu viettämään 18 tuntia sängyssä?

– Se on hyvin yksilöllistä, mutta jos tilanne tosiaan on kuten Nora kertoo, niin asiaa pitää ilman muuta tutkia, Helena Jernberg vastaa.

Ei odottanut tällaista vanhuutta

Usein Nora makaa valveilla mitei puoleenyöhön asti. Aamuisin voi Nooran mukaan kestää jopa lounasaikaan asti, ennen kuin hänet autetaan ylös pyörätuoliin.

– En minä tällaista vanhuutta odottanut. Se on kurjaa että kesä-iltana joutuu niin aikaisin menemään nukkumaan tässä iässä. Edes mun lapsenlapset eivät nuku niin aikaisin kuin minä, Nora kertoo.