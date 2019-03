Norrbottenin matkailuturismi kasvaa vauhdilla

Pohjois-Ruotsin Svansteinin kylän pohjoispuolella sijaitsevaan Pullinkivaaraan ja sen hiihtokeskuksen yhteyteen on rakenteilla viisitähtinen hotelli ja maisemamökkejä. Luvassa on kaikkiaan 400 yöpymispaikkaa. Tavoituksena on ympärivuotinen matkailutoiminta. Matkailuyritys on ostanut hiihtokeskukseen kuuluvat maat ja ympärärillä olevia alueita.

– Rakennuslupahankinta on käynnissä. Jos katsoo, miten Suomen lapissa turismi kasvaa niin voi olettaa, että suurin osa matkailijoista tulee Aasiasta tai suurista Euroopan kaupungeista, kertoo hallituksen puheenjohtaja Michael Blomster.

Hotellin on tarkoitus avata joulukuussa 2020 ja toiminnan lasketaan tuovan 150-200 uutta työpaikkaa. Jo tänä kesänä yhtiö aloittaa kalastus-ja metsästyslomatoiminnan.

Vieraita odotetaan muun muuassa Luulajan ja Rovaniemen lentokenttien kautta. Yhteensä 200 miljoonan kruunun investointiin haetaan osaksi valtion tukea.