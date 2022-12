Kristian Borgin toimittaman Finnjävlar-antologian julkaisun jälkeen Borg on kiertänyt ympäri Ruotsia puhuakseen kirjasta. Hän on huomannut, että monella toisen sukupolven ruotsinsuomalaisella on edelleen tarve puhua kokemuksistaan. Siksi hän järjesti keskustelutilaisuuden.

Tullingessa asuva Ursula Sundmark oli yksi vierailijoista, joita on kiusattu suomalaisen taustan takia. Sundmark uskoo, että on tärkeää löytää yhteyksiä samankaltaisten ihmisten kanssa, jotta pystyy puhumaan traumoistaan.