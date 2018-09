Nuorten kirjoituskilpailu käyntiin viidettä kertaa

Aiempina vuosina kilpakirjoituksia on tullut enimmillän yli 80. Tekstien perusteella kilpailuraati on arvioinut, että Ruotsista löytyy yllättävän monia suomeksi kirjoittavia lahjakkaita nuoria.

– Yllättävän paljon löytyy hyvää suomea kirjoittajia nuoria Ruotissa. Ja uskomattomia tarinoita. Tarinat ovat hyvin luotuja ja kertomisen taitoa on paljon, kirjoituskilpailun tuomari Liisa Paavilainen kehuu.

Runoja toivotaan

Palkintolautakunta toivoo saavansa tällä kertaa eritysesti runomuotoisia tekstejä, sillä tähän mennessä kilpailuun on lähetetty voittopuolisesti proosaa. Paavilaisella on vinkki palkintoa tavoitteleville kirjoittajille.

– Palkinnoille pääsee hyvällä tekstillä ja aihe on vapaa. Jos on 16-vuotias ja todella toivoo, että pääsee palkinnoille niin silloin kannattaa kirjoittaa, koska 16-20 -vuotiaiden sarjassa on ollut kaikkein vähiten kirjoittajia. Ja kaikissa ryhmissä me yritetään saada myöskin kirjoittajia palkinnoille. Saa nähdä miten käy tänä vuonna, nuoremmat kirjoittaa enemmän, Paavilainen vinkkaa.