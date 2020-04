Nuuskan hinta noussut Suomen laittomilla markkinoilla

Nuuskan myynti on laskenut monilla alueilla tuntuvasti, kun suomalaisturistien määrä Ruotsissa on romahtanut pandemian johdosta. Ja kun matkustajien tuomat nuuskamäärät ovat jääneet pois, on nuuskasta tullut pulaa Suomen laittomilla markkinoilla. Myös maarajan yli on nyt hankalampi kuljettaa nuuskaa, mikä sekin vaikuttaa tarjontaan Suomessa.

Kun vähentynyt tarjonta on nostanut hintoja, jotkut suomalaiset käyttäjät ovat korvanneet nuuskan muilla nikotiinivalmisteilla.

Videolla nuuskatilannetta ja -salakuljetusta kommentoi valvontajohtaja Hannu Sinkkonen Suomen Tullista.