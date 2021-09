Rokotettujen osalta elämä on palautumassa ennalleen.

Ruotsissa viimeisetkin koronarajoitukset on poistettu puoliltaöin ja rokotettujen osalta elämä on palautumassa ennalleen. Suomessa kokoontumisrajoitukset poistuvat lokakuun alussa ja loputkin rajoitukset poistetaan kun 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan.