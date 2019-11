Ohjaaja ja kirjailija Anna Takanen valittiin Vuoden ruotsinsuomalaiseksi

Vuoden ruotsinsuomalaisiet -tunnustusten tarkoituksena on huomioida henkilöitä, jotka ovat kuluneen vuoden aikana merkittävästi nostaneet esiin ruotsinsuomalaisuutta ja ruotsinsuomalaisia kysymyksiä.

Vuoden ruotsinsuomalainen: Anna Takanen

Palkintoperustelut:

Kirjassaan ”Sörjen som blev” hän tuo uutta perspektiiviä kymmeniä tuhansia lapsia koskeneeseen kohtaloon. Hienovireisellä ja herkällä kertomuksella isästään, joka saapui sotalapsena Ruotsiin, ja kasvamisesta sotalapsen lapsena hän on myös inspiroinut muita vastaavan kokemuksen omaavia sanoittamaan tarinaansa.

Vuoden nuori ruotsinsuomalainen: Viivi Paavonperä

Palkintoperustelut:

Ruotsinsuomalainen kirjallisuus on saanut uutta nuorta voimaa. Vuoden nuori ruostinsuomalainen haaveili jo lapsena oman romaanin julkaisemisesta. Kirjoittaminen on hänelle henkireikä ja tapa selvittä omia tunteitaan ja ajatuksiaan. Hän haluaa myös kannustaa myös muita ruotsinsuomalaisia nuoria kirjoittamaan suomeksi. Sitä varten hän on perustanut kirjoittajayhdistys Finn-Kirjan nuoriso-osaston.

Elämäntyöpalkinto: Esko Melakari

Palkintoperustelut:

Elämäntyöpalkinto myönnetään peräänantamattomasta työstä vähemmistölain aikaansaamiseksi. Lain ansiosta ruotsinsuomalaiset ovat voineet ja voivat edelleen​​ kehittää kieltään, kulttuuriaan ja identiteettiään.

Vuoden ruotsinsuomalaiset jaetaan yhteistyössä SR Sisuradion, SVT:n, Tukholman Suomen instituutin ja Ruotsin Suomalainen -lehden kanssa. Vuoden ruotsinsuomalaiset -tunnustuksia on jaettu vuodesta 2011 lähtien.