Juhlintaa ja pohdintaa Ruotsinsuomalaisten päivänä

Ruotsinsuomalaisten päivää vietetään tänä vuonna kulttuurin merkeissä ja pitkästä aikaa paikan päällä tavaten. Juhlintaa on enimmäkseen tarjolla hallintoalueeseen kuuluvissa kunnissa.

Jotkut paikkakunnat, kuten Göteborg ja Skövde, järjestävät tilaisuuksia koko viikon. Göteborgin kirjastossa esiintyy Love Antell ja taiteilija Tony Sjöman. Samalla Norrtäljessä juhlitaan koska kunta on kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen kymmenen vuoden ajan.

Kiertueella on muun muassa Lailan tähtihetket -iskelmäkavalkaadi, jossa esiintyy myös Laila Kinnusen tytär. Elokuvaa ”70 on vain numero” esitetään myös monella paikkakunnalla. Luvassa on myös taidenäyttelyjä, kuten Malmössä jossa näytetään Aija Svenssonin suomalaismetsien kuvia.

Södertälje haluaa lakkauttaa suomenkielisen kouluopetuksen keskiasteelta

Samalla kun monella paikkakunnalla juhlitaan iloisissa merkeissä, kouluasiat pohdituttavat eri puolillla maata. SVT Uutiset ovat kertoneet monen kunnan yrityksistä lopettaa suomen kielen opetusta. Södertäljen keskiasteen suomen kielen opetus halutaan nyt lopettaa, sanoo Södertäljen kunnan koulutuspäällikkö.

– Suomen kielen opetus, jota meillä on esikoulussa, sekä peruskoulun 1-3 -luokilla, ei riitä. Se ei riitä siihen, että vanhempana voisi opiskella aineopetusta suomen kielellä. Monilta oppilailta puuttuu tarpeellinen suomen kieli kotoa.

Abrahamssonin mielestä koululla on liian suuri vastuu lasten suomen kielen kehittämisestä. Jenna Laakso, yksi Södertäljen ruotsinsuomalaisista vanhemmista ei hyväksy tätä selitystä. Hänen mielestään pitäisi tarjota tarpeeksi suomenkielistä opetusta ala-asteella oleville oppilaille, jotta he pystyisivät opiskelemaan suomeksi myös keskiasteella, sen sijaan että lakkautetaan suomen kieli keskiasteelta.

– Eihän se ole sama asia opetella suomen kieltä vain kotona. On tärkeää saada koulussa myös nämä aineet.