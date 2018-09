”On oikein, että nostamme vähemmistökieliä”

– Ruotsi ja Suomi eivät ole mitä naapurimaita tahansa, meillä on tuhatvuotinen yhteinen historia ja yhteinen kulttuuriperintö. Monilla täällä asuvilla on juuret Suomessa ja suomen kielessä. Mielestäni on oikein ajateltu, että korotamme suomen kielen asemaa. Nykyäänhän se lasketaan äidinkielenä muiden joukossa, mutta oppiaineena kautta kansalliset vähemmistökielet saavat erityisaseman.

Esikoulun äidinkielen tuesta puhuttaessa Björklund muistuttaa, että tärkeintä on taata koululle riittävä määrä vähemmistökieltä osaavia opettajia ja vanhemmille vapaus valita, mihin lapsensa laittavat.

Vanhustenhoito ei ole Liberaalien puoluejohtajalle yhtä tuttua, mutta hän mainitsee silti vierailleensa hoitokodeissa, joissa on suomen- tai muunkielisiä osastoja. Björklund jatkaisi samoilla linjoilla, mutta myös yksityisiä vaihtoehtoja tulisi hänen mukaansa kannustaa.

Mikä on tärkeintä, mitä olet saanut aikaan poliitiikkona?

– Olen ollut paljon mukana koulutuspolitiikassa. Ruotsissa koko koulupoliittinen keskustelu on muuttunut. Kun aloitin toistakymmentä vuotta sitten, arvostelu oli kovaa, jos sanoin että koulu on taitojen opettamista varten. Silloin puhuttiin kaikkien viihtymisestä ja kasvattamisesta. Nyt Ruotsissa on se asenne, että koulutuloksemme ovat liian kehnoja ja niitä on nostettava.

Jan Björklund on myös ylpeä siitä, että puolue oli ensimmäinen, jolla oli selkeästi Nato-myönteinen linja.

Mikä on unelmapäätöksesi valtiopäivillä?

– Toivoisin, että voimme todella nostaa koulutuloksemme. Joka kuudes oppilas päättää koulunsa osaamatta laskea tai lukea kunnolla. Toivon, että voisimme saada aikaan sen, että he oppivat tulevaisuudessa paremmin ja Ruotsi pysyy yhtenäisenä eikä ajaudu kahtia.