Onnea etsitään kaupasta ja kesämökiltä – Teatteri Pendeli näyttämölle tuorein kasvoin

Sinikka Nopolan kirjaan perustuvassa uudessa näytelmässä onnea etsitään niin kaupasta kuin kesämökiltä.

Ruotsinsuomalaisessa harrastajateatterissa Teatteri Pendelissä ollaan erikoisen onnellisia siitä, että näyttämölle on saatu myös nuorempia näyttelijöitä.

Ilona Karppinen ja Esko Vuonokari ovat molemmat näytelleet lapsena. Vuonokari jonkun kerran aikuisenakin, mutta sen verran harvoin, että ”jokainen kerta tuntuu vähän kuin ensimmäiseltä”.

Karppinen pitää tärkeänä ohjaaja Carita Välitalolta saamaansa apua.

Näyttelijät eri puolilta maata

Teatteri Pendeli on RSKL:n alainen teatteriprojekti, ja Pendelin näyttelijät asuvat eri puolilla Ruotsia. Yhteisiä harjoituksia on ollut vain kerran kuussa, ja niiden lisäksi on pidetty pari kokousta videopuhelun välityksellä.

Uutiset kävi seuraamassa kenraaliharjoituksia juuri ennen Eskilstunaan suunniteltua ensi-iltaa. Sairaustapauksen takia ensi-ilta kuitenkin peruuntui, ja se lykkääntyy pidettäväksi Sundbybergissä perjantaina 24. helmikuuta.

Rooleissa nähdään Karppisen ja Vuonokarin lisäksi Anita Bemerstam ja Pertti Koistinen.