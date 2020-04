Pandemia on myös teatterin toiminnalle kova koitos

Uuden teatterin ohjelmisto on muutoksen kourissa, kun koronavirusepidemia seurauksineen runnoo kulttuurialaa. Esityksiä on jouduttu perumaan, yleisömääriä rajoittamaan, ja syksyä on vaikea suunnitella.

– Juuri nyt pitäisi tapahtua näitä syksyn varauksia, sanoo teatterinjohtaja Jukka Korpi ja huokaa tilanteen vakavuutta.

Myös vierailu Suomesta siirtyy

Näytelmä nimeltä Eino Leinon eksät palkittiin Valtakunnallisessa monologikilpailussa Suomessa viime vuonna, ja moni odotti näkevänsä sen täällä Ruotsissa huhtikuun puolenvälin jälkeen. Nyt esitys on siirretty syksyyn, ja Uusi teatteri kertoo kotisivulla ottavansa yhteyttä pikimmiten heihin, jotka ovat ostaneet liput kevään esityksiin.

Lisärahoitusta tiedossa?

Kun yleisöä ei ole, esityksistä riippuvainen kulttuuriala ei ole entisensä. Korpi sanoo, että Uusi teatteri aikoo hakea lisätukea valtiolta:

– Ilman muuta. Heti kun tulee tieto, miten niitä voi hakea – kuinka paljon ja millä tavalla – niin heti haetaan.