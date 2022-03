Pandemia toi jaottelun ”meihin ja heihin” Tornionlaaksossa

Yksi kaupunki kahdessa maassa (One City in Two Countries) -niminen tutkielma perustuu kvalitatiivisiin haastatteluihin sekä sosiaalisen median kautta levitettyyn kyselyyn, johon vastasi 161 ihmistä.

– Pandemian aikaiset rajaesteet alueella ovat herättäneet epäluuloja toisella puolella rajaa asuvia kohtaan, summaa Moa Landstedt tutkielman tuloksia.

Arki mullistui

Haaparannan ja Tornion välillä on laajaa yhteistyötä esimerkiksi vapaa-ajan aktiviteeteissa. Pandemian aikana ei ole ollut aina mahdollista ylittää rajaa mennäkseen esimerkiksi uimaan.

– Myös tämä on rikkonut tunnelmaa siitä, että Haaparanta ja Tornio olisi yksi ja sama kaupunki, Carin Ollinen sanoo.

Videolla Landstedt ja Ollinen kertovat lisää ihmisten reaktioista Tornionlaaksossa.