”Pandemian taltuttaminen takaa meille parhaat taloudelliset edellytykset”

Suomen talous hämmästytti hiljattain Eurooppaa, kun luvut laskivat suhteellisen vähän keväällä, kun koronatartunnat kiihtyivät. Huhti–kesäkuussa Suomen talous laski 3,2 prosenttia eli selvästi vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsin, jossa pudotus oli 8,6 prosenttia.

Taloustieteilijät varoittavat kuitenkin innostumasta liikaa Suomen talousluvuista, koska pandemia jatkuu yhä.

– Voittajan julistaminen on ennenaikaista. Yksi syy on se, että luvut saattavat tarkentua. Ja pandemia pitkittyessä maaottelutulos kannattaa julistaa, kun pandemia on taltutettu, eikä tässä vaiheessa, toteaa kansantaloustieteen professori Markus Jäntti Tukholman yliopistosta.

Teollisuustilaukset toisivat kasvua

Päästrategi Jussi Hiljanen SEB:stä pohtii tuotantoteollisuuden vaikutuksia talouteen. Suomen vientituotteiden kuten laivojen ja paperikoneiden tilausten käynnistymisessä voi kulua aikaa, ja Hiljanen arvelee, että tuotannon alamäki voi jatkua Suomessa vuoden toisella puoliskolla.

– Suomessa ei näy vielä teollisuustuotannon kuukausitilastoissa, että teollisuus olisi kääntymässä vahvempaan suuntaan, kun taas Ruotsissa ja verrokkimaissa on ollut pari kuukautta voimakasta teollisen tuotannon elpymistä, Hiljanen sanoo.

Hän miettii, että vientitilausten puute voi heijastua Suomessa työntekijöihin saakka, ja seurauksena voi olla toinen aalto lomautuksia.

Valtion velkataakka kasvaa

Suomessa on keskusteltu pandemian aikana myös siitä, pitääkö valtion velan kasvusta huolestua. Kansantaloustieteen professori Markus Jäntti toteaa, että velkataakkaa voi miettiä enemmän, kun tilanne on ohi:

– Agressiivinen velan kasvun taltuttaminen olisi tässä vaiheessa onnetonta. Kaikkein tärkeintä on, että pandemia taltutetaan, sillä se takaa parhaan taloudellisen kehityksen.