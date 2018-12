Perunkirjoitukset Suomessa saa jatkossa yhdestä paikasta

Tähän asti sukuselvitykset on tilattu erikseen jokaisesta seurakunnasta, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Muutos on merkittävä Suomen kirkonkirjojen pidossa.

Uudesta palvelusta on saatu myönteistä palautetta niin yksityishenkilöiltä kuin sukuselvityksiä tilaavilta organisaatioilta kuten lakiasiantoimistoilta.

– Perunkirjoituksia varten asiakirjoja tilaavat henkilöt ovat olleet tyytyväisiä ja helpottuneita, kun todistuksia ei tarvitse monesta paikasta, keskusrekisterin hoitaja Salla Tenkanen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä sanoo.

– Omaisille tämä on suuri helpotus läheisen kuolemaan liittyvän surun keskellä.

Perunkirjoituksia tehdään Suomen kirkossa vuosittain tuhansittain. Ruotsissa asuu lähes 750 000 suomalaistaustaista.