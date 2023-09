Peter Franzén elokuvasta Avgrunden: ”Pohjoismainen huumori kiehtoo ulkomailla”

Elokuva Avgrunden käsittelee kuvitteellista katastrofia, joka olisi voinut tapahtua Kiirunassa. Siinä koko kaupunki vajoaa kaivostoiminnan seuraksena. Päärooleissa nähdään muun muassa Tuva Novotny ja Peter Franzen.

– Rakastuin käsikirjoitukseen ja ajatukseen, että tällainen katastrofielokuva voi olla myös sisällöltään vakavien asioiden ääressä aidoisti, sanoo Franzén.

”Kiiruna on minulle tärkeä paikka”

Elokuvaa kuvattiin kolmessa eri maassa, Tampereella Suomessa, Kiirunassa Ruotsissa ja Las Palmasissa Kanariansaarilla.

– Kiiruna on minulle läheinen paikka. Olen itse Suomen Lapista kotoisin. Olen aikaisemmin tehnyt kaksi elokuvaa Kiirunan alueella. Se on minulle läheinen työpaikka ja hyvinkin lähellä minun sieluani, sanoo Franzén.

– Oli mielenkiintoista että me saimme filmattua sitä oikeaa Kiirunaa aivan viime hetkillä. Nähdä halkeamia seinillä, ja ymmärtää että tämä on tosi asia, hän jatkaa.

Budjetti – 90 miljoonaa kruunua

Avgrunden-elokuvan budjetti on yksi Ruotsin historian suurimmista, 90 miljoonaa kruunua. Franzén uskoo että pohjoismaissa on mahdollisuus tehdä vastaavia katastrofielokuvia tulevaisuudessakin, mutta niiden teko on kiinni rahasta.

Elokuva on muun muassa saanut kritiikkiä siitä, että visuaalieffekteihin oli käytetty eniten resursseja ja että manukseen ei oltu satsattu tarpeeksi.

– Mielestäni se on just hyvä tuollaisena kun se on ja sillä on oma arvonsa, sanoo Franzén.