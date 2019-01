”Pidä asento, hengitä ja hymyile!”

Maailman ensimmäinen liitopukulentokeskus sisätiloissa. Tiloissa harjoittelevat sekä mäkihyppääjät että liitopukuharrastajat ympäri maailmaa.

Kouvolasta kotoisin oleva Pilvi Juvonen on harrastanut laskuvarjohyppäämistä 15 vuotta ja lentänyt liitopuvulla jo yli kymmenen vuotta. Tukholman liitopukukeskuksessa hän aloitti noin vuosi sitten pääohjaajana.

Suomessa liitopukuhyppääjiä on huomattavasti enemmän kuin Ruotsissa. Juvonen kertoo, että tämä johtuu siitä, että Ruotsissa on aiemmin vaadittu 500 laskuvarjohyppyä ennen liitopukuliitelyn aloittamista, ja tämä on karsinut harrastajien määrää.