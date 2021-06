Pikku Kakkonen ja pankkitunnukset ulkosuomalaisten toivelistalla

Viimeisen 30 vuoden aikana ulkosuomalaisuuden kirjo on monipuolistunut kun tarkastellaan muuttajien ammatteja ja mihin maihin muutto kohdistuu. Nykyään suomalaiset lähtevät joka puolelle maailmaa ja moni heistä on varsin korkeasti koulutettu.

Työn lisäksi myös rakkaus vie suomalaisia maailmalle. Maastamuutto ei kuitenkaan saa rakkautta kotimaata tai sen kulttuuria kohtaan väljähtymään, ja monelle onkin tärkeää esimerkiksi ylläpitää lasten kielitaitoa.

Moni kyselyyn vastannut toivoi, että voisi katsella Ylen kanavia vapaasti ulkomailla. Ajankohtaisohjelmien lisäksi ohjelmistosta kiinnostaisivat lastenohjelmat. Vanhemmat kokevat, että ne auttaisivat heidän lapsiaan ylläpitämään suomen kielen taitojaan.

Yle on kuitenkin rajannut esimerkiksi lastenohjelma Pikku Kakkosen vain EU:n alueella katseltavaksi, ja vain henkilöille, jotka ovat kirjoilla Suomessa. Asia joka myös toistui monessa vastauksessa oli suomalaiset pankkitunnukset ja niiden puuttumisesta johtuvat hankaluudet.

Kritiikkiä ruotsinsuomalaisilta

Ruotsissa asuvat suomalaiset kohdistivat kritiikkiä suomen kielen asemaan Ruotsissa. Siinä nähtiin, että se ei ole kaikkialla sillä tasolla kuin sen lain mukaan pitäisi olla, sanoo erikoistutkija Tuomas Hovi.

Korona-aikana joidenkin ulkosuomalaisten kokemus on ollut, että heitä vieroksutaan, kun he ovat vierailulla entisessä kotimaassaan, ja että hallinto on tehnyt sinne matkustamisen hankalaksi, Hovi kertoo.

– Moni katsoo, että asenneilmapiiri ruotsalaisia kohtaan on tiukempi, ja että ruotsinsuomalaisia ei haluttaisi vierailulle. Muuten ulkosuomalaisuus Ruotsissa on hyvin samanlaista kuin ulkosuomalaisuus muualla Euroopassa, hän päättää.