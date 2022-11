Pohjoismaat haluavat tehostaa yhteiskunnallisten toimintojen suojaamista: ”Lisää yhteistyötä”

Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa Suomen eduskunnassa on viikon aikana käsitelty useita ehdotuksia Pohjolan valtioiden yhteistyön tehostamiseksi kriisivalmiuden ja siviilivalmiuden saralla.

Joillakin yhteiskunnan alueilla on jo hyviä esimerkkejä siitä, että yhteistyötä voi tehdä rajojen yli kriisin sattuessa. Yksi lisäulottuvuus Pohjoismaisessa kriittisen infrastruktuurin suojelutyössä on se, että infrastruktuuri on monesti yksityisessä omistuksessa.

- Tarvitsemme lisää yhteistyötä elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten parlamenttiemme välille. Jo nyt voimme tehdä paljon, mutta sitä tarvitaan lisää, ruotsalaisedustaja Heléne Björklund (SD) sanoo.

Videolla Anders Adlercreutz (RKP) Suomesta ja Heléne Björklund (S) Ruotsista kertovat Pohjoismaiden neuvostossa käydyistä keskusteluista kriisivalmiuden laajentamiseksi.