Pohjoismaisen taidekoulun lakkauttaminen kohauttaa Ruotsiakin

Pohjoismainen taidekoulu ehti toimia 34 vuotta. Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila luki tiedon pohjoismaisen taidekoulun lakkauttamisesta lehdestä, kun päätös kuntayhtymässä jo tehty. Taidekoulun opintorehtorin Meri Linnan mukaan koulun lakkauttaminen on takaisku sekä pohjoismaiselle taiteilijayhteistyölle että Kokkolan kaupungille.

– Tämä on harmi, että lähiseutu ei ymmärrä, että Kokkola on ikkuna muihin Pohjoismaihin. Ja Kokkola on kauan ollut lähiseudulle nimenomaan yhtä kuin Pohjoismainen taidekoulu. Tämä on menetys Pohjoismaille ja varsinkin Ruotsille, opintorehtori Linna toteaa.