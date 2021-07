Poliisisurma järkyttää Göteborgin asukkaita

Göteborgin Biskopsgården on suurelta osin eristetty poliisinauhoin keskiviikkoisen poliiisiampumisen jälkeen. Monet asukkaat ovat tuoneet kukkia vartiossa oleville poliiseille ja työtoverit muistivat kolleegaansa hiljaisella hetkellä.

Tunnelma on surullinen. Matti Harju, joka asuu Biskopsgårdenissa kertoo, että rikollisuus on lisääntynyt. Hän näki vuosi sitten murhan kotipihallaan ja hänet on myös kerran ryöstetty.

Hän arvioi, että poliisille pitäisi antaa lisävaltuuksia. Tuula Hämäläinen puolestaan kertoo, ettei enää mene iltaisin ulos. Nadja Itäsaari joka on asunut Biskopsgårdenissa 13 vuotta on huolissaan siitä, että aluetta ei enää nähdä asukkaidensa rakastamana kotina, vaan pelkästään rikolliskeskittymänä.