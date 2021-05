Ruotsissa korkeampi kynnys poliitikkojen maratonpuheille

Suomessa kansanedustajien puheoikeus on hyvin laaja ja siksi pitkät puhemaratonit ovat mahdollisia. Laajan puhevapauden takaa myös Suomen perustuslaki.

– Puheoikeus on niin kirkossa kuulutettu, että sitä on vaikea mennä muuttamaan. Se on niin demokratian ydinasioita, että siinä pitää olla erittäin herkkänä, sanoo kokenut valtiotieteilijä, Helsingin yliopiston emeritusprofessori Jan Sundberg.

Maratonkeskustelut ovat silti Suomessa harvinaisia, vaikka niistä löytyy useita esimerkkejä eduskunnan historiasta.

Ruotsissa rajoitukset mahdollisia

Ruotsin laki ja säännökset näyttävät mahdollistavan valtiopäiväpuheiden suitsimisen hiukan Suomea helpommin.

SVT Uutisten valtiopäiviltä saaman selvityksen perusteella valtiopäiväedustajan puheoikeus on myös Ruotsissa hyvin laaja.

Valtiopäivien istunto voi kuitenkin yksittäisissä tilanteissa puhemiehen esityksestä päättää, että puheenvuorojen kestoa ja määrää rajoitetaan.

Videolla valtiotieteilijä Jan Sundberg arvioi Suomen erikoista maratonistuntoa sekä sen taustoja ja vaikutuksia.