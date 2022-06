Tornionlaaksolaiset: Meänkieliset sivuutettu poroelinkeinolain uudistuksessa

Tornionlaaksolaisten keskusliitto STR-T katsoo, että myös meänkielinen vähemmistö on vuosisatojen ajan metsästänyt, kalastanut ja hoitanut poroja, ja että kyse on myös heidän oikeuksistaan. Saamelaiskäräjien edustajan mukaan kyseessä on saamelaisten ja valtion välinen asia.