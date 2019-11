Postin lakko päättyi

Suomen postilakon osapuolet astuivat eilen huojentuneina median eteen. Syyskuun alussa alkaneet Postin työntekijöiden työehtoneuvottelut päättyivät sovintoon. Molemmat osapuolet suostuivat myönnytyksiin. Työnantajapuoli on kuitenkin varovaisen tyytyväinen.

Tuomas Aarto, tj Palta, sanoo:

– Kyllä minä näkisin näissä olosuhteissa, että tämä on askel eteenpäin Postin näkökulmasta. Olisi voitu tehdä enemmänkin, eli asioita jää sitten tulevaisuudessakin hoidettavaksi.

Molemmat puolueet tyytyväisiä

Nevotteluissa hiersivät erityisesti seitsemänsadan pakettilajittelijan työehdot. Valtion omistuksessa oleva Posti halusi siirtää pakettilajittelijat Postin tytäryhtiölle, ja sitä kautta myös halvemman työehtosopimuksen alle. Sopu syntyi, kun pakettilajittelijoille neuvoteltiin erillinen työehtosopimus muita Postin työntekijöitä edustavan liiton kanssa.

Heidi Nieminen, pj PAU:

– Tottakai minä olen tyytyväinen siihen, että me pystyttiin turvaamaan heille se mikä heillä on ollut. Se on ollut mulle tässä koko ajan sellainen mitä tavoitetta kohti minä olen ollut menossa.

Vaja kaksi viikkoa kestänyt postilakko vaikeutti postin jakelua suuressa osassa maata. Tällä viikolla nähdyt tukilakot pysäyttivät laivaliikenteen Suomen ja Ruotsin välillä, ja väliaikaisesti myös lentoliikenteen Helsinki Vantaan lentokentällä.

Laivaliikenne palaa varustamodien mukaan normaaliin niin pian kuin mahdollista. Joitakin matkoja on kuitenkin peruttu vielä tänään perjantaina.