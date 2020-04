Professori: ”Toivotaan, että linja on oikea”

Myös ruotsalaistutkijat ovat arvostelleet Ruotsin Kansanterveysviraston koronalinjaa. Epidemiologi ja matemaatikko, professori Juni Palmgren on yksi viraston toimintaa kriisin alkuvaiheessa arvostelleista tutkijoista.

Kansanterveysvirasto saa Palmgrenilta kuitenkin nyt kiitosta siitä, että se on pysytellyt johdonmukaisesti omalla linjallaan. Vasta tulevat vuodet näyttävät, mikä linja osoittautui parhaaksi.

Ennustaminen haastavaa

Lundin yliopiston, Karoliinisen Instituutin ja Uppsalan yliopiston epidemiologit ja matemaatikot esittivät maaliskuussa oman mallinnoksensa covid-19-taudin Ruotsissa mahdollisesti vaatimista kuolonuhreista. Laskelmat perustuivat Lontoon Imperial Collegen malllinnokseen, jossa ennakoitiin yli puolen miljoonan britin ja yli 2,2 miljoonan amerikkalaisen kuolevan, jos mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytä.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoo Uutisille, että syy miksei virasto ottanut näitä laskelmia huomioon oli se, etteivät he voi käyttää julkaisemattomia tutkimuksia, jotka eivät ole läpäisseet laaduntarkastusta.

Palmgren kertoo pettyneensä, kun kansanterveysvirasto Ruotsissa ei ollut kiinnostunut mallinnoksesta. Mallintamisen on todella hankalaa, kun kyseessä on tauti, josta ei paljon tiedetä. Mallintamista hän vertaa puun lehtien laskemiseen: Lehtien määrää on vaikea tietää etukäteen, mutta puun rungon mallista voi olla hyötyä arviota tehdessä.

Katso videolta Juni Palmgrenin haastattelu, jossa hän kommentoi muun muassa nyt alkavaa yhteiskuntien avautumista eri maissa ja sairaanhoidon suurta urakkaa.