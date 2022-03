– Ihmiset on erittäin ystävällisiä heitä kohtaan, koska on niin kamala tietää, että rajan takana on sota, Varsovassa asuva Magdalena von Buxhoeveden kuvailee.

Sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vajaat kolme viikkoa sitten, Puolaan on saapunut reilusti yli puolitoista miljoonaa ukrainalaista. Pulaa on etenkin paikoista, joissa sotaa pakenevat ihmiset voivat turvallisesti viettää yönsä.