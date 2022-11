Toimintarajoitteisten tulot jo nyt vain 60 prosenttia tavallisesta

Ruotsissa maksetaan tukirahoja väärin perustein 8-20 miljardia kruunua vuodessa. Käynnissä on selvitys, jossa on päädytty ehdottamaan muun muassa rangaistusmaksuja. Niitä määrättäisiin riippumatta siitä onko virhe syntynyt tarkoituksella tai vahingossa. Selvitys on nyt lausuntokierroksella.

Liikuntarajoitteisten etujärjestö DHR ei lämpene ajatukselle. Järjestösihteeri Ken Gammelgård ei usko, että hallituksen vaihtuminen vaikuttaa hankkeen etenemiseen.

– Nämä ehdotukset ovat sellaisia, joita uusi hallitus on omassa ohjelmassaan tuonut esille, hän sanoo.

Joka viidennellä talousvaikeuksia

Toimintarajoitteisten käytettävissä olevat tulot ovat nykyisin 60 prosenttia koko väestön keskituloista. Lisäksi joka viidennellä on vaikeuksia pitää kotitaloutensa rahallisesti tasapainossa.

– Jo tähän vielä tulee sanktiomaksuja niin se lisää köyhyyttä toimintarajoitteisten piirissä, toteaa Gammelgård.

Toimintarajoitteiset hakevat suhteellisesti enemmän tukea kuin muu väestö yleensä. Tästä seuraa, että tahattomia virheitäkin syntyy tavallista enemmän.

– On oikeastaan aika helppo vastata väärin erilaisiin kysymyksiin.