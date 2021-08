Rokotukset ovat tehonneet vaikka tartunnat jatkavat leviämistään

Ensimmäinen annos ei ole kuitenkaan ollut hyödytön ja se kannattaa ottaa. Lisäksi se antaa hyvän suojan yleistynyttä deltavarianttia vastaan, toteaa virologian professori Jorma Hinkula.

Ruotsissa koko väestöstä lapset mukaanlukien 65 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotuksen ja 45 prosenttia on saanut molemmat annokset. Suomessa luvut ovat suunnilleen samalla tasolla, 68 prosenttia on saanut yhden annoksen ja 40 prosenttia väestöstä on saanut molemmat annokset. Hinkula sanoo, että osalle väestöstä tullaan antamaan vähintään kolme annosta.