Rokotuspakko hoitajille Suomessa

Tiistaina 28. joulukuuta Suomessa tehtiin päätös, jonka mukaan kaikkien, jotka työskentelevät sairaiden ja heikkokuntoisten parissa, on otettava koronarokotukset.

– Tietysti pakottaminen on aina sanana sellainen, mikä nostaa ihmisen kananlihalle, mutta jos miettii missä ammatissa me työskennellään, niin me halutaan suojata heikompia, sanoo Jenny Suortti, joka työskentelee hoitajana vanhusten hoivakodissa Kotkassa Kaakkois-Suomessa.

Suomessa yli 90% sairaanhoidon työntekijöistä on rokotettuja. Uusi laki tarkoittaa, että ei-rokotettujen on pystyttävä esittämään negatiivinen korona-testitulos. Muussa tapauksessa työnantaja siirtää ei-rokottamattomat muihin tehtäviin. Jos se ei ole mahdollista, heidät voidaan lomauttaa ilman palkkaa.

