Rokotustahti on jäljessä tavoitteesta sekä Ruotsissa että Suomessa

Suomessa ensimmäisen rokotusannoksen on saanut runsas miljoona henkilöä. Tämä on noin 25 prosenttia yli 16-vuotiaista suomalaisista.

Ruotsissa puolestaan vähintään ensimmäisen rokotusannoksen saaneita on hieman alle kaksikymmentä prosenttia maan yli 18-vuotiaista.

Sekä Ruotsissa että Suomessa rokotteita tarvittaisiin nyt alle 65-vuotiaiden rokottamiseen. Tavoiteena on ollut rokottaa aikuisväestö kesään mennessä, mutta Ruotsissa tavoite on siirtynyt elokuun puoliväliin.

Maailmalla on tähän mennessä annettu yli 800 miljoonaa koronarokoteannosta. Kärjessä on Israel, jonka väestöstä 60 prosenttia on saanut ainakin ensimmäisen rokotteen.