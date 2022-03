RSKL menetti korona-aikana tuhat jäsentä

Ruotsinsuomalaisten keskusliiton jäsenseuroja on tällä hetkellä kaikkiaan 105. Jäseniä puolestaan on jonkun verran yli 8000. Ennen koronapandemian puhkeamista riveissä oli noin tuhat jäsentä enemmän

– Nyt kun toiminta on taas lähtenyt käyntiin olemme saaneet takaisin myös jäseniä jotka ovat ehkä jättäneet välistä viime vuoden, sanoo järjestösihteeri Laura Kovanen.

Lapsille kesäleiri

Myös kokonaan uusia jäseniä on tullut riveihin. Esimerkiksi uusi toimintamuoto, saunakulttuuri, on houkutellut monia. Esimerkiksi Jönköpingissä sauna on vetänyt riveihin lähes 200 uutta ruotsinsuomalaisesta järjestöelämästä ja kulttuurista kiinnostunutta. Lisäksi kesäksi on suunnitteilla monenlaista uutta toimintaa eri ikäisille. Muun muassa lasten kesäleiri on toteutumassa.