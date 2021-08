Rullalautailijat riemuissaan lajin pääsystä olympialaisiin

Aurinko porottaa täydeltä taivaalta tukholmalaisessa skeittipuistossa. Iltapäivän tunteina lautailijoita on harvakseltaan paikalla, mutta kaikki jolta kysymme asiasta ovat uutisesta innoissaan. Heidän mielestä on hienoa, että skeittaus on noussut olympialajiksi, ja he uskovat, että se on hyväksi lajin arvostukselle.

Urheilijoita Ruotsista ja Suomesta

Olympialaisissa rullalautailussa kisataan kahdessa lajissa, streetissä ja parkissa. Sekä Ruotsilla että Suomella on edustajansa parkissa: Suomella Lizzie Armanto ja Ruotsilla Oskar Rozengren, jotka molemmat lukeutuvat lajin huippuihin maailmalla. Naisten parkissa kisataan keskiviikon vastaisena yönä, ja miesten kisa on torstain vastaisena yönä Ruotsin aikaa.

Valitettavasti videosta puuttuu haastateltavien nimikyltit.