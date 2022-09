Olemme kaupunkiasunnon pihalla Tukholmassa. Linda Timmin pihalla kasvaa kurkkuja ja muita hyötykasveja. Yksi naapureista on erikoistunut munakoisoihin, joiden hinta kaupasta ostettuna on noussut melkoisesti. Samaan aikaan munakoisosato on harvinaisen hyvä.

Yhteisöllistä toimintaa

Kaupan hintoihin verrattuna edulliset, itse kasvatetut elintarvikkeet eivät kuitenkaan ole ainoa kannustin.

– Tässä tulee tavattua naapureita ihan eri tavalla. Aina tulee jotain kivaa puheenaihetta, sanoo Linda Timm.