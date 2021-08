Ruotsalaiset johtajat ovat usein yksikulttuurisia

Kulttuurin sisäinen johtajuus on harvinaista, arvioi professori Pirjo Lahdenperä. Hänen kirjassaan Interkulturellt ledarskap och verksamhetsutveckling, eli Kulttuuriensisäinen johtajuus ja tuotannon kehitys, ei tyydytä etsimään monikulttuurista päällysmiestä, vaan johtajuutta, jossa yrityksen kaikki kulttuurit saadaan myös keskustelemaan ja vuorovaikuttamaan keskenään tuotannonkehityksessä.

Pirjo Lahdenperän tutkimusten mukaan monet ruotsalaiset johtajat eivät ole vielä edes siirtyneet mono- eli yksikulttuurisesta johtamisesta monikulttuuriseen johtamiseen. He lähtevät liikkeelle vain omasta kulttuurihorisontistaan ja estävät ja rankaisevat kaikkea muuta, vaikka luulevat toimivansa oikein.

– Tällä hetkellä kulttuurin sisäistä johtamista on vaikea löytää, sanoo Pirjo Lahdenperä.

Tämä voi johtaa esimerkiksi uskottavuusongelmiin työntekijän ja johtajan välillä, kun johtajat puhuvat arvostamisesta ja sitten työntekijän mielestä syrjivät työntekijöitä, jotka poikkeavat johtajan kapeasta normista.

– Johtajien normit ovat usein myös tiedostamattomia.

Pirjo Lahdenperä on Mälardalenin korkeakoulun pedagogiikan emeritaprofessori alueenaan johtamisen ja organisaatioiden kehittäminen. Kun 400 ruotsalaiselta johtajalta kysyttiin millainen on ruotsalainen johtaja, vastasivat he Lahdenperän tutkimuksessa sanoilla kuten nöyrä, taipuisa, lojaali, selväsanainen, diplomaattinen, oikeudenmukainen ja kommunikatiivinen.

Samanaikasesti moni työyhteisöön vasta tullut kokee, ettei tiedä mitä häneltä oikeastaan vaaditaan ja he tuntevat itsensä syrjityiksi.

Pirjo Lahdenperän tutkimuksen mukaan hyvä interkultturelli johtaja osaa kuunnella ennakkoluulottomasti ja löytää työntekijöistään organisaatiota kehittäviä kykyjä.

Hän tuntee itsensä ja oman kullttuurinsa niin, että osaa selittää miten organisaatio toimii myös uudemmille tulokkaille, niin että nämä tietävät mitä heidän odotetaan tekevän. Hän ei myöskään ole liikkeellä kostoasenteella johtajaksi päästyään tai katso pelkästään lyhytnäköisiä tuotantolukuja.